Rai1 premia De Martino | Affari tuoi si sdoppia in prima serata come La Ruota

Rai1 rinnova la propria offerta televisiva premiando Nicola De Martino e riproponendo “Affari tuoi” in prima serata, questa volta con il titolo “La Ruota”. La scelta segue l’esempio di Canale 5, che ha lanciato “La Ruota dei Campioni” in orario serale. Questa mossa mira a consolidare il format e a rispondere alle esigenze di un pubblico in cerca di intrattenimento tradizionale e di qualità.

Rai1 conferma la forza di "Affari tuoi" e decide di proporre il programma in prime time, replicando la strategia già adottata da Canale 5 con "La Ruota dei Campioni". Dopo il grande successo del 6 gennaio 2026, quando la puntata speciale della Lotteria Italia ha registrato il 35,9% di share con oltre 5,8 milioni di spettatori, il quiz condotto da Stefano De Martino tornerà in prima serata con ulteriori appuntamenti. Perché la Rai punta sulle prime serate. Secondo quanto dichiarato da Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, l'idea è consolidare il format che, nonostante la forte concorrenza, continua a registrare ascolti stabili e un gradimento alto tra il pubblico.

