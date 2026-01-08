Un ragazzino è stato vittima di un episodio di furto violento a Firenze, dove un uomo lo ha rincorso e minacciato con un coltello al petto, portandogli via il portafogli, il cellulare e le chiavi di casa. L’accaduto ha lasciato il giovane sotto choc, evidenziando ancora una volta la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree urbane della città.

Firenze, 8 gennaio 2026 – Lo ha rincorso. Puntato una lama al petto. Strappato via il giacchetto con all’interno portafogli, 150 euro, cellulare e chiavi di casa. Poi si è dato alla fuga, lasciando a terra, sotto choc, un ragazzo di 15 anni. Momenti di paura sull’argine del Mugnone per un minorenne, che martedì sera, verso le 19, stava rientrando a casa della madre dopo un pomeriggio passato alla Manifattura Tabacchi. Il giovane, una volta attraversato il fiume, si è imbattuto in un uomo, verosimilmente di origini nordafricane, che gli ha chiesto qualche euro per comprarsi da mangiare. Dopo i primi rifiuti, i toni si sono accesi e il ragazzo ha tentato la fuga tornando verso la passerella di attraversamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazzino derubato a Firenze, coltello al petto e minacce di morte: “È sotto choc, così non si può vivere”

