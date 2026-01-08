Radici di futuro 50mila euro alle scuole aretine per realizzare un progetto cinematografico
La conferenza stampa presso il Comune di Cortona ha presentato "Radici di futuro", progetto cinematografico e didattico dell’Istituto "Angelo Vegni", che ha ottenuto il secondo posto a livello nazionale nel bando "Visioni Fuori Luogo" e un finanziamento di oltre 50.000 euro.Il progetto coinvolge. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
