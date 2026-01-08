Quote scudetto scende ancora quella dell’Inter

L’Inter continua a rafforzare la propria candidatura allo scudetto con la sesta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Cristian Chivu si avvicina alla vetta, sfruttando anche il passo falso del Napoli in casa con il Verona. Questi risultati contribuiscono a delineare un quadro più chiaro nella corsa al titolo, sottolineando l’importanza di ogni singola partita nel prosieguo della stagione.

La sesta vittoria consecutiva dell'Inter in campionato consolida lo status di favorita per lo scudetto della squadra di Cristian Chivu, alimentato anche dall'inaspettata frenata del Napoli in casa con il Verona. I nerazzurri campioni d'Italia a fine stagione – secondo Agipronews – sono proposti ora 1,65 su Snai, quota in discesa rispetto all'1,80 di tre giorni fa, mentre il bis della formazione di Antonio Conte passa da 4,20 a 5,50 volte la posta puntata, proprio alla vigilia dello scontro diretto di domenica sera a San Siro. Alle spalle dell'Inter, resiste invece il Milan fissato a 4,50 su William Hill.

