Quique Setien | Il Barcellona ha impiegato quattro anni per pagarmi e saldare tutti i debiti con me

Nel 2020, Quique Setien ha allenato il Barcellona per sette mesi. In un’intervista, il tecnico spagnolo ha rivelato che il club ha impiegato diversi anni per saldare completamente i suoi stipendi e i debiti nei suoi confronti. La sua testimonianza evidenzia le difficoltà amministrative vissute dal club durante quel periodo.

Setien contro il Villarreal: “Aspetto un pagamento da parte loro da due anni e mezzo” - L'ex tecnico del Submarino Amarillo ha raccontato che la questione è finita in tribunale ma, sfortunatamente, ha subito un imprevisto ... msn.com

Setien non è più l'allenatore del Beijing Guoan. Il tecnico lascia per motivi personali - L’allenatore spagnolo Quique Setién ha deciso di chiudere la sua esperienza sulla panchina del Beijing Guoan, club della Super League cinese, citando "motivi personali e familiari". tuttomercatoweb.com

