Questo video non mostra dei venezuelani che trascinano per strada una statua di Chávez

Questo video, che circola online, mostra una scena in Venezuela associata alla recente tensione politica. Tuttavia, non vi è conferma che rappresenti effettivamente venezuelani che trascinano una statua di Chávez. La narrazione che lo accompagna si collega alla cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, ma è importante verificare le fonti e contestualizzare correttamente i contenuti prima di trarre conclusioni.

A seguito della cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, circola un video che, secondo la narrazione, mostrerebbe una statua di Hugo Chávez trascinata per strada in Venezuela. In realtà, si tratta di immagini vecchie di quasi un anno e non risulta collegabile alla cattura del leader venezuelano nel gennaio 2026. Per chi ha fretta. Il video risale alle proteste del 29 luglio 2024 in Venezuela.. Non si tratta della statua di Hugo Chávez.. La statua raffigura l’Indio Coromoto.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: Poi ci sono persone che hanno il coraggio di dire che Chavez era un gigante rispetto a Trump. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Questo video non mostra i cittadini venezuelani che festeggiano la cattura di Maduro Leggi anche: Questo video non mostra caccia venezuelani sorvolare la USS Jason Dunham Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Questo video non mostra i cittadini venezuelani che festeggiano la cattura di Maduro - facebook.com facebook il grafico che capone usa, senza comprenderlo, mostra casomai che nella prima fase chavista di risultati tangibili ce ne furono. fragili, ma con importanti effetti redistributivi. ma capisco che nella redazione del foglio la complessità dell'analisi sia pratica sconosc x.com

