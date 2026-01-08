Questo premio è il mio piccolo Oscar Da New York un’emozione da brivido

Giuseppe Di Giorgio riceve il prestigioso “Best Actor & Director Awards” a New York, riconoscimento dedicato al cinema indipendente. Dopo trent’anni di sogni e dedizione, il suo ultimo film, “Sotto le stelle di Roma”, viene premiato, segnando un momento importante della sua carriera. Un risultato che testimonia l’impegno e la passione per il cinema, riconosciuto a livello internazionale e motivo di grande soddisfazione personale.

"Da trent’anni sognavo questo momento e ora il desiderio si è avverato". Il sogno di Giuseppe Di Giorgio si chiama “ Best actor & director awards “, prestigioso riconoscimento riservato al cinema indipendente che riceverà a New York per il suo ultimo film “ Sotto le stelle di Roma “. "Questo premio è il mio piccolo Oscar – commenta il regista – Sapevo di essere in nomination ma non mi aspettavo di vincere. Quando ho ricevuto la mail, ho scorso tutto l’elenco e non trovavo il mio nome: era in cima a tutti. A New York mi daranno il più importante riconoscimento cinematografico, si chiama “Outstanding performance in film directing“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

