Daniel Manda, camionista romeno di 39 anni, è stato condannato a 13 anni e 6 mesi in abbreviato per l'omicidio della moglie, avvenuto il 6 gennaio 2025 a Seriate. L'uomo aveva inflitto 14 coltellate alla donna fuori da un supermercato Lidl, dimostrando premeditazione. La sentenza è leggermente superiore alla richiesta dell'accusa, che aveva chiesto 12 anni.

Condannato a 13 anni e 6 mesi in abbreviato (un anno e mezzo in più rispetto alla richiesta dell’accusa) Daniel Manda, il quarantanovenne di origini romene, camionista, che la mattina del 6 gennaio del 2025 colpì la moglie Daniela Manda con 14 coltellate fuori dal supermercato Lidl di Seriate, al viso, al collo, al costato, alla mano. "Ho avuto un blackout", disse. La donna si salvò grazie all’intervento di alcune persone, tra cui un militare fuori servizio (che aveva riportato delle lesioni). Subì diverse ferite per cui è stato necessario un intervento alla mano. La pm Vittorio, titolare del fascicolo, per l’imputato aveva chiesto 12 anni di condanna, contestando anche la premeditazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quattordici coltellate alla moglie. Ha agito con premeditazione: tredici anni e mezzo al marito

