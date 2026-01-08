Quanto costerebbe davvero agli Stati Uniti acquistare la Groenlandia

Quanto costerebbe agli Stati Uniti acquistare la Groenlandia? Una domanda che, pur apparendo semplice, coinvolge molteplici aspetti politici, economici e strategici. La regione, pur essendo un territorio autonomo sotto sovranità danese, rappresenta un punto di interesse geopolitico e risorse naturali di valore. Analizzare i costi e le implicazioni di un’eventuale acquisizione aiuta a comprendere meglio le dinamiche internazionali e le relazioni tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia.

Donald Trump ha capito di non poter fare alla Groenlandia ciò che ha fatto col Venezuela. Non solo perché la Danimarca non è una dittatura sudamericana e sarebbe complicato prelevare con un elicottero re Federico X dal Palazzo di Amalienborg; ma anche perché invadere il territorio, seppur autonomo, di un alleato Nato potrebbe creare più problemi per la sicurezza americana di quelli che il presidente degli Stati Uniti vorrebbe risolvere. Al momento Trump ha detto di valutare «una gamma di opzioni» per acquisire il controllo dell'isola artica. Siccome la sua amministrazione è un generatore casuale di scenari geopolitici, non possiamo escludere l'opzione militare.

