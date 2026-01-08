Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende da vari fattori, tra cui il Prezzo Unico Nazionale (PUN), che indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Conoscere l’andamento del PUN e le componenti di costo è importante per comprendere le tariffe applicate ai consumatori. In questa guida, analizzeremo come si determina il prezzo dell’energia e quali elementi influenzano le variazioni di costo nel mercato attuale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per tutte le transazioni di energia sul mercato libero e viene aggiornato quotidianamente. Al 08 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,1287 €kWh (pari a 128,68 €MWh), segnando un incremento rispetto ai giorni precedenti. Data PUN (€kWh) 05 Gennaio 2026 0,1226 06 Gennaio 2026 0,1151 07 Gennaio 2026 0,1210 08 Gennaio 2026 0,1287 Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, anche i costi di commercializzazione, trasporto, tasse e oneri di sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Quanto costa NON installare il fotovoltaico ?? Quanto costa Oggi mettiamo alla prova il vostro occhio clinico! Questo bouquet è uno dei miei preferiti della settimana: abbinare queste bellissime rose con l'eucalipto e tutti questi elementi dorati mi ha molto stimolato! ​Ma la vera domanda è: qu - facebook.com facebook In Venezuela il petrolio costa 3 dollari al barile. Oggi si vende a 60. Un Paese potenzialmente ricchissimo, distrutto dall’ideologia. #zuppadiporro x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.