Quanto costa la Groenlandia? Per Trump l’affare geopolitico non ha prezzo Una strategia in corso da oltre un secolo

L’interesse per la Groenlandia va oltre le semplici considerazioni geografiche. Per alcuni, rappresenta un’opportunità strategica e politica, mentre altri lo vedono come un possibile investimento. La proposta di acquistare l’isola da parte di Donald Trump riflette una visione di lungo termine, che coinvolge aspetti geopolitici e di risorse naturali. Questa discussione si inserisce in un contesto più ampio, in cui il valore della Groenlandia viene valutato da molteplici prospettive.

Donald Trump lo dice senza troppi giri di parole: l’acquisto della Groenlandia sarebbe «essenzialmente una grande operazione immobiliare ». Un’espressione che, detta da un uomo che ha costruito la propria fortuna su cemento, debito e leva politica, non è una boutade ma una chiave di lettura. La Groenlandia, per Trump, non è una cartolina artica né un problema diplomatico: è un asset. Una continuità americana. Non è nemmeno un’idea nuova. L’interesse americano per l’isola più grande del mondo nasce nel XIX secolo. Nel 1868, subito dopo l’acquisto dell’Alaska dalla Russia, il segretario di Stato William Seward valutò l’ipotesi di acquisire Groenlandia e Islanda per 5,5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

