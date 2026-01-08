quante insidie anche iraniane sulla strada per la normalizzazione della siria

Il percorso verso la normalizzazione politica della Siria rimane complesso e segnato da numerose sfide. Le tensioni tra attori internazionali come Stati Uniti, Russia e Turchia, insieme alle minacce di gruppi come l’ISIS, evidenziano le difficoltà di un processo che richiede pazienza e attenzione. La situazione sul terreno e gli interessi geopolitici continuano a influenzare gli sviluppi, rendendo il cammino verso stabilità e dialogo ancora lungo e incerto.

Che la strada per la normalizzazione istituzionale e politica della Siria fosse stretta e densa di insidie e trappole era un elemento noto (a tutti) sin dall’inizio della fase post-Assad, anche per questa ragione gli occhi di Stati Uniti, Russia, Turchia e Isis si incontrano e si intrecciano nei destini di Damasco e Aleppo, passando per Tartus. Ma ad aggiungere sale sulle ferite della guerra civile ci sono le contrapposizioni sul campo, le mire sui giacimenti di petrolio e le ombre iraniane che incrementano la tensione. La pax siriana è di nuovo a rischio? La contrapposizione sul campo. Mercoledì le scuole, le università e gli uffici governativi sono rimasti chiusi e le autorità hanno annunciato la sospensione dei voli da e per l’aeroporto di Aleppo fino a giovedì sera. 🔗 Leggi su Formiche.net

