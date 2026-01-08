Quando l’azienda Planula fece la storia mondiale del design

Domani, venerdì 9 gennaio, nel foyer del Moderno alle 21, si celebra un momento importante nella storia del design aglianese. L’evento ricorda il periodo di massimo splendore di Planula, azienda che ha segnato un’epoca e conquistato il riconoscimento internazionale nella seconda metà del Novecento. Un’occasione per rivivere e valorizzare un patrimonio di creatività e innovazione che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama del design mondiale.

