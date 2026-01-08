Quando l’azienda Planula fece la storia mondiale del design
Domani, venerdì 9 gennaio, nel foyer del Moderno alle 21, si celebra un momento importante nella storia del design aglianese. L’evento ricorda il periodo di massimo splendore di Planula, azienda che ha segnato un’epoca e conquistato il riconoscimento internazionale nella seconda metà del Novecento. Un’occasione per rivivere e valorizzare un patrimonio di creatività e innovazione che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama del design mondiale.
Domani, venerdì 9 gennaio, nel foyer del Moderno, alle 21, si rievoca un periodo di massimo splendore del design aglianese nella seconda metà del Novecento, conosciuto e apprezzato a livello internazionale. "Planula memo" sarà un evento a ingresso libero dedicato alla storia dell’azienda Planula che fu un importante centro d’innovazione del design. Fu fondata nel 1966 da Loredano Bucciantini e Renato Gori ed era specializzata in mobili, tessuti e oggetti d’arredamento. Aveva le radici nella Poltronova, poiché Loredano era stato tra i fondatori di Poltronova con Sergio Cammilli, Mario Bonacchi e Vinicio Scatizzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
