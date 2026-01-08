Quando gli spari uccidono anche la poesia
La violenza armata ha un impatto profondo sulla società, spesso cancellando tracce di cultura e sensibilità. Anche io, come molti, ho riflettuto sulle conseguenze di questi atti e sull’importanza di preservare il valore della poesia e dell’umanità di fronte a situazioni difficili. In questo testo, si affronta il tema della violenza e delle sue implicazioni, senza inutili enfasi, ma con attenzione alla realtà e alla riflessione critica.
Tutte, tutti hanno già avuto il tempo e il desiderio di parlarne. Anch’io. A volte il diavolo ci mette la coda. A Minneapolis, Renee Nicole Good, una donna giovane, libera, dalla carnagione e la pelle chiara, dal temperamento poetico, una vicina di George Floyd, viene freddamente assassinata. Un caso maligno, che smaschera la malvagità scandalosa dell’autorità. Non è un caso. Non è il diavolo. E’ un piccolo sicario armato dell’Immigration and Customs Enforcement, ha sparato tre colpi, a freddo, a distanza ravvicinata, è una ministra della Homeland Security, ha dichiarato che la giovane donna stava commettendo un atto di terrorismo interno, è un presidente degli Stati Uniti, ha commentato che la giovane donna, la poetessa, la vicina bianca del nero George Floyd, era molto turbolenta, opponeva resistenza, ha investito violentemente e brutalmente l’agente dell’Ice, che ha dovuto sparare per legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
