Qual è l'isola sacra che non si può visitare e perché è concesso solo guardarla da lontano
Spirit Island, situata tra le Montagne Rocciose in Canada, è una delle immagini più riconoscibili del paesaggio naturale. Tuttavia, non è visitabile da vicino: per preservarne l’integrità e rispettare le normative ambientali, l’isola può essere ammirata solo da lontano attraverso tour in barca oppure da punti di osservazione specifici. La sua aura di mistero e sacralità la rende un simbolo di rispetto e tutela del patrimonio naturale.
