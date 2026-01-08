puma levin reyher a capo del marketing europeo

Puma ha annunciato la nomina di Levin Reyher come Senior Director Marketing Europe. Con un’esperienza consolidata nel settore, Reyher torna a Herzogenaurach dopo aver ricoperto ruoli di rilievo in Adidas dal 2005 al 2020, tra cui quello di Global Vice President Concept-to-Consumer. Questa nomina segna un passo importante per la strategia di marketing europea del brand.

Puma ha annunciato la nomina di Levin Reyher come Senior Director Marketing Europe. Per il manager si tratta di un ritorno a Herzogenaurach, vista la lunga esperienza maturata dal 2005 al 2020 in Adidas, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Global Vice President Concept-to-Consumer. Dopo l’addio a Adidas ha lavorato come Director Marketing & Licenses per il gruppo S.Oliver. Più di recente è stato Chief Marketing Officer del marchio di gioielli Thomas Sabo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

