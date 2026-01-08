Psg-Marsiglia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Supercoppa francese

Domenica alle 19 si disputa al Jaber Al-Ahmad International Stadium di Kuwait la Supercoppa francese tra Paris Saint-Germain e Marsiglia. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi diversi, dopo un’annata di rilievo nei rispettivi campionati. Ecco dove seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e in modo semplice.

Domani sera alle ore 19 al "Jaber Al-Ahmad International Stadium" (Kuwait) sarà in programma la Supercoppa francese tra Psg-Marsiglia, con i parigini che nella scorsa stagione hanno trionfato sia in Ligue 1 che nella Coppa Nazionale, mentre i marsigliesi hanno otttenuto il secondo posto in campionato. Quest'anno lo scontro diretto giocato a Marsiglia lo scorso .

