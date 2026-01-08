Prostituzione la Corsica le giuste amicizie | cosa sappiamo degli affari dei coniugi Moretti

Jacques Moretti e Jessica Maric, coinvolti in un’inchiesta dalla Procura del Canton Vallese, sono al centro di recenti sviluppi legati alla tragedia avvenuta a Crans-Montana nel locale Le Constellation durante la notte di Capodanno 2026. Questa vicenda solleva domande sulle attività dei coniugi e sulle eventuali connessioni con la prostituzione, la situazione in Corsica e le relazioni sociali che li circondano. Ecco cosa si sa finora sui loro affari e rapporti.

Jacques Moretti e Jessica Maric sono indagati dalla Procura del Canton Vallese in Svizzera per la tragedia avvenuta a Crans-Montana nel loro locale Le Constellation la notte di Capodanno 2026. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente queste due figure. Un aspetto non trascurabile è anche quello finanziario. In che modo la coppia ha portata avanti i suoi affari a Crans-Montana? Tutto, stando a quanto recentemente ricostruito, è cominciato nel 2011, poco dopo il loro matrimonio in Corsica. I due presero in affitto il locale Le Vieux Chalet a Lens, poco distante da Crans Montana, e lo trasformarono da ristorante a locanda chic.

