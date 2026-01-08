Prosegue il progetto di rigenerazione di piazzale Salsi e dell’area verde di via Micheli

Sono in corso i lavori di riqualificazione di piazzale Salsi e dell’area verde di via Micheli, interventi che mirano a migliorare gli spazi pubblici e a valorizzare il quartiere San Leonardo. Questa iniziativa contribuisce alla riqualificazione urbana, promuovendo ambienti più accoglienti e funzionali per i cittadini. I lavori continueranno secondo il cronoprogramma stabilito, senza influire sulla normale fruizione delle zone interessate.

Proseguono i lavori di rigenerazione dipiazzale Salsi e dell’area verde di via Micheli, un intervento strategico finalizzato alla riqualificazione degli spazi pubblici e al miglioramento della qualità urbana e ambientale del quartiere San Leonardo. Nel pomeriggio di oggi l’assessore ai Lavori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Nuovi alberi in città: prosegue il programma di rigenerazione del verde urbano Leggi anche: Parco Cappuccina. Parte il progetto dell’area verde La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sansepolcro, prosegue il progetto di riqualificazione urbana: aggiornamenti sui lavori - progetto da 5 milioni di euro finanziato con fondi PNRR, destinato a valorizzare e riqualificare il centro ... lanazione.it Nuova strada nei campi per il quartiere Necchi: nel progetto spunta la radiale - Il masterplan include la (contestata) infrastruttura che si riallaccia all’area da riqualificare partendo alla tangenziale ... laprovinciapavese.gelocal.it

Piazzale Clodio, iniziati lavori di riqualificazione: nuovi alberi, luci e asfalto drenante - Sono partiti i lavori di depaving a piazzale Clodio che comprendono tre nuove aree spartitraffico ... roma.corriere.it

Gravel, Thomas De Gendt prosegue nel suo progetto-squadra con lo sponsor Powerplus: “Per ora a correre siamo in due, ma per il 2030 puntiamo ad allargarci anche alla strada” x.com

Il progetto prosegue con un ricco calendario di concerti, laboratori e spettacoli gratuiti in tutta la città - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.