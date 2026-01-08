Pronto soccorso sociale 38 progetti Oltre 152mila in campo grazie al Pnrr
Il pronto soccorso sociale, finanziato nel 2022 con 152 mila euro, ha avviato 38 progetti rivolti a oltre 52 beneficiari, con particolare attenzione a donne vittime di violenza e minori stranieri non accompagnati. Grazie al PNRR, queste iniziative mirano a offrire interventi tempestivi e mirati per rispondere alle esigenze più urgenti delle fasce più vulnerabili della comunità.
Il pronto intervento sociale finanziato l’anno scorso con 152mila euro ha sviluppato 38 progetti per un totale di 52 beneficiari, in particolare sul versante delle donne vittime di violenza e dei minori stranieri non accompagnati. Nel 2025 sono andati inoltre a regime tutti i progetti finanziati dal Pnrr negli ambiti del sostegno alle capacità genitoriali e della prevenzione attorno a famiglie e bambini; ma anche del rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire la dimissione anticipata e prevenire l’ospedalizzazione. Sono solo alcuni degli obiettivi centrati nel comparto: "Ora il 2026 si apre per le politiche sociali di Città di Castello con un nuovo impulso alla programmazione partecipata e al consolidamento dei servizi": l’assessore Benedetta Calagreti ha annunciato che entro gennaio sarà convocato il primo tavolo di co-programmazione rivolto alle persone con disabilità e disturbi del neuro-sviluppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
