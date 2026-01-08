Pronto soccorso in sofferenza Riccardi e Basso vadano a vedere la realtà

Il pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone evidenzia come il funzionamento efficace del sistema sanitario dipenda da una pianificazione accurata. Strutture moderne e tecnologie all’avanguardia sono importanti, ma senza una gestione strategica e coordinata, la qualità dell’assistenza può risultare compromessa. Riccardi e Basso sottolineano l’importanza di un’analisi realistica della situazione per migliorare i servizi e garantire un’assistenza tempestiva e adeguata ai cittadini.

"La sofferenza del pronto soccorso nel nuovo ospedale di Pordenone dimostra che per far funzionare bene il sistema sanitario non bastano strutture moderne, tecnologie avanzate e professionisti valorosi, ma serve un'attenta programmazione. L'assessore Riccardi e il sindaco Basso facciano un giro.

