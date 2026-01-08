Il match tra Fulham e Middlesbrough, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Dopo una serie di cinque risultati utili consecutivi, il Fulham si presenta con buona fiducia, anche grazie alla recente vittoria contro il Chelsea. In questo articolo, analizzeremo le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell'incontro.

Fulham-Middlesbrough è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Cinque risultati utili di fila – con una vittoria sul Chelsea nel mezzo della settimana – sono un biglietto da visita clamoroso per il Fulham. Che adesso non si vuole fermare. Non c’è motivo di farlo, soprattutto perché in questo match contro il Middlesbrough c’è una categoria di differenza. E sappiamo tutti che cambia molto dalla Premier alla Seconda Divisione inglese. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A differenza di altre squadre del massimo campionato, ai bianconeri è andata discretamente: giocare in casa, intanto – in una competizione che al di là della Manica è molto sentita – è un grosso vantaggio. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Fulham-Middlesbrough: il compito è continuare

