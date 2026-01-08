Pronostico Everton-Sunderland | l’obiettivo è concreto

L'incontro tra Everton e Sunderland, valido per i 32esimi di finale di FA Cup, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. Con obiettivi concreti e motivazioni alte, le due formazioni si sfidano in una partita che può influenzare il loro andamento stagionale. Di seguito, analizzeremo le probabili formazioni, il pronostico e le modalità per seguire l’evento.

Everton-Sunderland è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Nessuna delle due in campionato se la passa benissimo. Una vittoria nelle ultime cinque per l’Everton, quattro pareggi e una sconfitta per il Sunderland nello stesso arco di tempo. Due formazioni che sì, avrebbero altri pensieri in testa, ma soprattutto per i padroni di casa l’Fa Cup, con un poco di fortuna, potrebbe diventare un obiettivo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se in casa Sunderland ci si concentrerà solo ed esclusivamente sul campionato – la classifica rimane molto buona e nessuno può dire una cosa diversa visto che parliamo di una neopromossa – la truppa di Liverpool potrebbe di nuovo fare un campionato anonimo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Everton-Sunderland: l’obiettivo è concreto Leggi anche: Pronostico Sunderland-Everton: si arresta la striscia vincente Leggi anche: Sunderland–Everton: preview, chiavi tattiche e probabili formazioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pronostico Sunderland-Everton, per la quota intriga... - La possibilità che, alla vigilia, il Sunderland, dopo 10 giornate di Premier League, potesse rientrare tra le primissime in classifica era davvero remota. corrieredellosport.it MATCHDAY - Il programma della giornata su Vocegiallorossa.it Serie A Roma-Genoa Pre-partita dalle 19:30 Diretta testuale dalle 20:45 Le pagelle del match Tutte le dichiarazioni post gara 12 Il vostro pronostico #ASRoma #RomaGenoa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.