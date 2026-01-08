Pronostico Cesena-Empoli | il filotto rimane aperto

Il match Cesena-Empoli, valido per la diciannovesima giornata di Serie B, rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le modalità di visione in tv e streaming, e il pronostico della partita. All’avvio della stagione, il Cesena si era distinto per le vittorie in trasferta, un aspetto che potrebbe influenzare l’andamento di questa sfida.

Cesena-Empoli è una partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico All'inizio della stagione cadetta il Cesena era la squadra che riusciva soprattutto a vincere in trasferta. E faticava tantissimo in casa. Una casualità, qualcosa di nuovo, qualcosa di unico quasi nel suo genere. Poi col passare delle giornate le cose si sono aggiustate ed evidentemente tutto è tornato nella normalità. Tant'è che i bianconeri romagnoli si presentano a questo primo appuntamento del 2026 con un filotto di cinque risultati utili di fila davanti al pubblico amico: quattro vittorie e un pareggio e la striscia, contro l'Empoli, dovrebbe anche rimanere aperta.

