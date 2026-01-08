Il match tra Bayer Leverkusen e Stoccarda, valido per la sedicesima giornata di Bundesliga, si svolgerà sabato alle 18:30. Nonostante alcune assenze, si preannuncia una sfida equilibrata tra due squadre alla ricerca di punti importanti. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostico per un incontro che promette interessanti momenti di calcio.

Bayer Leverkusen-Stoccarda è una partita valida per la sedicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria in casa di una diretta concorrente come il Lipsia nell’ultima gara ufficiale del 2025 era stata un’autentica dimostrazione di forza da parte del Bayer Leverkusen, tornato competitivo con l’ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand al timone. Grazie a quel successo – Roten Bullen dominati 3-1 nel loro stadio, dove fino a quel momento non avevano mai perso – le Aspirine hanno raggiunto proprio la squadra di Ole Werner al terzo posto, a quota 29 punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bayer Leverkusen-Stoccarda: emozioni assicurate nonostante le assenze

Leggi anche: Pronostico Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: non c’è rivincita

Leggi anche: Pronostico Bayer Leverkusen-Psg: in Europa è un’altra musica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bayer 04 Leverkusen - VfB Stoccarda Pronostico e confronto quote 10.01.2026; Pronostico Leverkusen-Stoccarda 10 Gennaio 2026: 16ª Giornata di Bundesliga; Pronostico Bayer Leverkusen-Stoccarda: emozioni assicurate nonostante le assenze; Pronostici Bundesliga 10 gennaio ore 15 | 30 | queste squadre iniziano il 2026 con il piede giusto.

Pronostico Stoccarda-Bayern, in palio la Supercoppa di Germania - La squadra allenata da Hoeness contende al Bayern Monaco la Supercoppa di Germania dopo aver perso ai rigori contro il Bayer Leverkusen nella scorsa ... corrieredellosport.it

Bielefeld-Stoccarda, il pronostico di un'inattesa finale di Coppa di Germania - La finale di DFB Pokal (la coppa di Germania) vede come protagoniste lo Stoccarda e, nientemeno, ... corrieredellosport.it

Quote e pronostico di Leverkusen-Bayern, come una finale di Bundesliga - Scopriamo insieme pronostico e quote di Bayer Leverkusen- gazzetta.it

Benfica Napoli: tifosi azzurri dalla Spagna danno il loro pronostico e i marcatori del match di Champions di stasera Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #B - facebook.com facebook