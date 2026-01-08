Progetto Nexus innovazione sociale per la rete di Sodalis Salerno | già formata 55 volontari

Il progetto Nexus, promosso da Sodalis CSVS Salerno ETS, mira a favorire l’innovazione sociale attraverso la formazione digitale. Finora, sono stati formati 55 volontari, contribuendo a rafforzare la rete di supporto locale. Sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale e dalla Fondazione Cassa Rurale, Nexus rappresenta un passo importante nella promozione di connessioni digitali efficaci per il territorio di Salerno.

Prosegue con numeri significativi il percorso di “NEXUS: Connessioni Digitali per l’Innovazione Sociale”, il progetto formativo promosso da Sodalis CSVS Salerno ETS, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, con il supporto della Fondazione Cassa Rurale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

