Prince, oltre il riflesso: perché Purple Rain non è solo la canzone di “Stranger Things” In un’epoca in cui il passato si reinventa, Purple Rain di Prince continua a parlare alle nuove generazioni, non solo come colonna sonora di “Stranger Things”, ma come simbolo di un talento senza tempo. Il suo fascino rimane attuale, grazie a un’attenzione mirata e alla capacità di intercettare emozioni e cultura contemporanea, dimostrando che il valore di un artista può risplendere oltre i riflessi del
C’è un modo molto contemporaneo di tornare alla ribalta: non perché si venga davvero riscoperti, ma perché si venga intercettati. Accade oggi a Prince, la cui Purple Rain rientra nel flusso globale grazie a Stranger Things. Una canzone che riemerge non come opera, ma come elemento funzionale a una scena, a un’emozione rapida, a un meccanismo virale. Non è una colpa delle nuove generazioni, né un tradimento della memoria: è il modo in cui oggi la musica circola, viene processata, consumata. Il problema non è che Purple Rain torni. Il problema è come rischia di tornare. Perché Prince è molto, molto altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
