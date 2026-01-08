Prima prova interlocutoria a Zauchensee | Sofia Goggia fuori dalle 30 Vonn 50ma!

La prima prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee ha mostrato alcune variazioni nelle performance delle atlete di punta. Diverse sciatori hanno preferito gestire le energie, risultando più cauti rispetto alle aspettative. Tra le protagoniste, Sofia Goggia si è posizionata fuori dalla top trenta, mentre Lindsey Vonn ha concluso al 50º posto. Un avvio di stagione che apre spunti di riflessione sulla preparazione e le strategie delle atlete.

La prima prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee ha riservato sicuramente delle sorprese, con tante big che hanno deciso di non spingere fin dal primo giorno, controllando e gestendo le energie. Il migliore tempo è stato quello della tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha fermato il cronometro sull’1’20”50. Alle spalle di Weidle si è piazzato un terzetto di austriache guidato da Christina Ager (+0.39), che ha preceduto le connazionali Mirjam Puchner (+0.45) e Lena Wechner (+0.52), quest’ultima che si è inserita al quarto posto con il pettorale 43. Tanti gli inserimenti con numeri alti, compreso quello al quinto posto della francese Camille Cerutti a 54 centesimi dalla testa della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Prima prova interlocutoria a Zauchensee: Sofia Goggia fuori dalle 30, Vonn 50ma! Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30 Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Prima prova interlocutoria a Zauchensee: Sofia Goggia fuori dalle 30, Vonn 50ma! - La prima prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee ha riservato sicuramente delle sorprese, con tante big che hanno deciso di non spingere fin ... oasport.it Sci alpino, prima prova di discesa femminile a rischio a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache - Tutto è pronto a Zauchensee, in Austria, teatro della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, anche se l’attesa resta protagonista. oasport.it

A Zauchensee un meteo in peggioramento, giovedì in programma la 1^ prova: ecco la startlist - Sabato è in programma la quarta discesa di Coppa del Mondo, domani si comincia (ore 11. neveitalia.it

Prima prova, non proprio riuscita, di zuppa inglese semifreddo. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.