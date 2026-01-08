Prima lezione dell’anno | mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni così David Parenzo conduce L’Aria che Tira col tutore

In una recente puntata di “L’aria che tira”, condotta da David Parenzo, si è affrontato il tema della sicurezza sulle piste da sci, sottolineando l’importanza di mantenere comportamenti responsabili, soprattutto con l’avanzare dell’età. Parenzo, che ha partecipato alla trasmissione con un tutore al braccio, ha ricordato di non sottovalutare mai i rischi, indipendentemente dall’esperienza, per preservare la propria salute e divertirsi in sicurezza.

“Mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci”. La raccomandazione arriva da David Parenzo, che ha condotto la puntata del 7 gennaio del suo programma “L’aria che tira” con un tutore al braccio. Il motivo? Un incidente con gli sci. A raccontarlo è stato il conduttore stesso. “Buongiorno e buon 7 gennaio. Prima lezione dell’anno: mai fare troppo i bischeri sulle piste da sci, specie quando si arriva alla soglia dei 50 anni”. Parenzo ha aggiunto: “ Questo non sarà oggetto della puntata. Siamo qui con tutte le notizie del giorno ben più importanti di questa piccola caduta”. Tra gli argomenti del giorno, il Venezuela e la tragedia di Crans Monatana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

