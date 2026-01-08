« «Signore e Signori benvenuti a Ok il prezzo è giusto! ». Per quasi vent’anni la voce inconfondibile di Raffaella Bragazzi ha tenuto compagnia ai telespettatori del mitico programma Mediaset condotto da Iva Zanicchi. E proprio sui canali social della cantante, ieri è stata annunciata la morte di Raffaella. Ecco chi era la speaker “misteriosa” morta a Milano all’età di 66 anni. Sanremo, a Iva Zanicchi va il Premio alla Carriera: «Grazie a Carlo» X Leggi anche › Iva Zanicchi senza filtri a “Belve”, da Mina a “Ok, il prezzo è giusto”: «Alla fine la migliore di tutti sono io» Raffaella Bragazzi è morta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prima di approdare a Mediaset, lavorò per anni a Telemontecarlo. Lascia il marito e il figlio attore Edoardo Breda

