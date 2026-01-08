Prima cerca di rapinare un barista poi se la prende con la mamma che gli nega i soldi per la droga

Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Secondo le indagini, avrebbe tentato di rapinare un barista e, in un’altra occasione, si sarebbe rivolto alla madre per ottenere denaro destinato alla droga, con comportamenti violenti. L’arresto si inserisce in un quadro di condotte che hanno causato preoccupazione e disagio nella comunità.

Un 38enne è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina, tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.Nel corso della serata di ieri, 7 gennaio, a Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione, unitamente all'Aliquota Radiomobile della Compagnia, sono.

