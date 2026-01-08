Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso, rilevato oggi sul mercato PSV, si colloca a 33,82 euro/MWh, equivalenti a circa 0,320 euro/Smc. Questa cifra rappresenta l’andamento attuale del mercato del gas in Italia, offrendo un quadro aggiornato sulle tendenze dei prezzi e sui valori di riferimento per operatori e consumatori.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 08 Gennaio 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 33,82 euroMWh, che corrisponde a circa 0,320 euroSmc (conversione effettuata considerando il coefficiente standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al rialzo rispetto ai valori registrati a fine dicembre 2025. Dopo aver toccato minimi intorno ai 29 euroMWh (0,271 euroSmc) tra il 25 e il 28 dicembre, il prezzo ha iniziato una graduale risalita, superando la soglia dei 33 euroMWh (0,308 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

