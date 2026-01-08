prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas naturale al metro cubo oggi rappresenta un elemento importante nella composizione della bolletta energetica delle famiglie italiane. Conoscere l’andamento delle tariffe permette di monitorare i costi e pianificare eventuali interventi di risparmio. In questa pagina si fornisce una panoramica aggiornata e obiettiva sul prezzo attuale del gas naturale, offrendo informazioni chiare e precise senza sensazionalismi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Ogni giorno, il valore della materia prima viene aggiornato e pubblicato, influenzando direttamente quanto pagheremo a fine mese. Comprendere l’andamento dei prezzi e le differenze tra mercato tutelato e libero è fondamentale per chi vuole risparmiare e scegliere consapevolmente la propria offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 8 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0.388348 €Smc (dato riferito all’ultimo valore pubblicato per Ottobre 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

