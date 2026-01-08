Prevenzione del declino cognitivo | al via un nuovo corso per l’invecchiamento attivo

Nel 2026, La Rete Magica presenta una nuova edizione del corso “Movi-Menti, buone pratiche per un salutare stile di vita”, dedicato a persone sopra i 55 anni senza diagnosi. L’obiettivo è promuovere l’invecchiamento attivo attraverso pratiche di prevenzione del declino cognitivo e uno stile di vita sano, favorendo il benessere e la qualità della vita.

Prevenire il declino cognitivo e promuovere uno stile di vita sano e attivo. Questo l'obiettivo de La Rete Magica, che organizza per questo inizio 2026, una nuova sessione del corso di prevenzione “Movi-Menti, buone pratiche per un salutare stile di vita”, rivolto a persone senza diagnosi over 55. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

