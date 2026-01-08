Presidio e corteo per Alessandro Ambrosio | Una tragedia che riguarda tutti

Il presidio in piazza Medaglie d’Oro a Bologna si è svolto oggi in occasione della commemorazione di Alessandro Ambrosio. Centinaia di partecipanti si sono riuniti per ricordare una tragedia che ha coinvolto l’intera comunità, sottolineando l’importanza di riflettere sulla sicurezza e sulla solidarietà. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e di vicinanza, evidenziando come eventi di questa portata siano un richiamo a tutti.

Bologna, 8 gennaio 2026 – Centinaia di persone si sono radunate in piazza Medaglie d'Oro per il presidio in memoria di Alessandro Ambrosio. Una commemorazione affiancata allo sciopero regionale indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af. Alle 10 il raccoglimento in piazza, dove gli amici e le amiche di Alessandro si stringono l'uno all'altro, davanti alle corone di fiori. I colleghi, tra chi lo conosceva e chi no, sono tantissimi. In divisa da ferroviere, scioccati dall'improvvisa perdita in quel luogo che per loro dovrebbe rappresentare sicurezza, molti di loro portano sulla guancia un fiocco nero dipinto a mano, in segno di vicinanza e memoria.

Bologna, corteo per Alessandro Ambrosio, centinaia in divisa per protestare contro il degrado della stazione - In segno di solidarietà verso la famiglia di Alessandro Ambrosio, centinaia gli operatori si sono fermati nella mattina del 7 gennaio. news.fidelityhouse.eu

Capotreno ucciso a Bologna, in tanti in divisa al presidio in stazione - Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato, in divisa da ferroviere, con centinaia di persone al presidio indetto dai sindacati ... notizie.tiscali.it

