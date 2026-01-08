Presepi ancora più magici | ultimo weekend per la rassegna

Fino a domenica si conclude la 52ª rassegna ‘Portico il paese dei presepi’, promossa dalla Pro loco con il supporto degli abitanti e del Comune. La manifestazione, aperta dal 8 dicembre, ha riscosso un buon successo, con oltre 10.000 visitatori registrati nelle due mostre. Questo ultimo fine settimana rappresenta l’ultima opportunità per ammirare presepi artigianali e tradizionali, arricchendo un’esperienza natalizia autentica e condivisa.

La 52ª rassegna ' Portico il paese dei presepi ', organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con tutti gli abitanti e il patrocinio del Comune, chiuderà i battenti nel weekend, con un bilancio più che positivo di visitatori: oltre 10mila dall'8 dicembre all'Epifania, come testimoniano i registri delle firme nella sede delle due mostre. Questo risultato si deve alla grande cura con cui quest'anno è stata allestita la rassegna con centinaia di Natività lungo le strade, le piazze e negli angoli del paese; al fatto che non si paga ingresso, ma la visita è possibile sempre, giorno e notte; alle due mostre, quella dei Trenta 'Grotapresepi' di Franco Gianelli di Predappio Alta, in arte Grota, nella Torre Portinari e quella dei 'Presepi contadini' di Tarcisio Monti di Rocca San Casciano nella chiesa di Santa Maria in Girone.

