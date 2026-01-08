Presentazione del volume ' I tesori del Monte Pisano III Le rocce i minerali e i fossili' con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia

Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano, si svolgerà la presentazione del volume “I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili”, scritto da Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia. L’evento offre un’occasione per approfondire le caratteristiche geologiche del Monte Pisano e conoscere i risultati della ricerca scientifica condotta dalle autrici.

Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale "Peppino Impastato" di Vicopisano (PI), si terrà la presentazione del volume "I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili" con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia.

