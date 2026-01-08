Presentazione del volume ' I tesori del Monte Pisano III Le rocce i minerali e i fossili' con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia
Martedì 20 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano, si svolgerà la presentazione del volume “I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili”, scritto da Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia. L’evento offre un’occasione per approfondire le caratteristiche geologiche del Monte Pisano e conoscere i risultati della ricerca scientifica condotta dalle autrici.
Martedì 20 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale “Peppino Impastato” di Vicopisano (PI), si terrà la presentazione del volume “I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili” con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia.Il libro: “I tesori del Monte Pisano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Presentazione del volume 'I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili' con le autrici Silvia Sorbi e Patrizia Scaglia
Leggi anche: Presentazione del volume 'I tesori del Monte Pisano III. Le rocce, i minerali e i fossili' a Calci
presentazione del volume “i tesori del monte pisano iii. le rocce, i minerali e i fossili” con le autrici silvia sorbi e patrizia scaglia.
Diocesi: Salerno, stamattina la conferenza stampa di presentazione di “Tesori di Casa” - 30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo arcivescovile di Salerno, la conferenza stampa di presentazione di “Tesori di Casa”, libretto sugli interventi che ... agensir.it
E’ disponibile la registrazione della presentazione del volume “Spineda tra le acque del Musone - Un sito d’alta pianura dalla protostoria al tardo antico” a cura di Matteo Frassine, Valentina Donadel, Alberto Balasso https://www.youtube.com/watchv=AC - facebook.com facebook
Presentazione del VI volume di Basiliskos La rivista di studi storico-umanistici si presenta a Potenza con interventi di studiosi, editori e dottorandi #UNIBAS. Ricerca, territorio, cultura. 18 dicembre 2025 | 16.00 Biblioteca Centrale d’Ateneo – Unibas -- x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.