Prendiamoci una pausa | Ilenia Pastorelli Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore errori e crescita personale

Prendiamoci una pausa è un’occasione per riflettere su amore, errori e crescita personale, attraverso le parole di Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini. In un mondo frenetico, dedicare momenti di respiro è fondamentale per il benessere. Come sottolinea Osho, le pause ci permettono di ritrovare equilibrio e consapevolezza, migliorando la qualità delle relazioni e della vita quotidiana.

Marco Giallini sconvolto da una crisi matrimoniale al cinema: il film che tutti vorranno vedere - Marco Giallini e Claudia Gerini sono i protagonisti del film Prendiamoci una pausa, in uscita al cinema all'inizio del 2026: cast, trama e tutti i dettagli ... libero.it

Tre coppie di fronte alla frase, 'Prendiamoci una pausa' - Tre coppie, tre età diverse, di fronte a un'unica difficile decisione: quella di prendersi una "pausa di riflessione". ansa.it

Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti Dal 15 Gennaio - facebook.com facebook

