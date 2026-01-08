?Prendiamoci una pausa? | Ilenia Pastorelli Claudia Gerini e Marco Giallini tra amore errori e crescita personale
Prendiamoci una pausa è un’occasione per riflettere su amore, errori e crescita personale, attraverso le parole di Ilenia Pastorelli, Claudia Gerini e Marco Giallini. In un mondo frenetico, dedicare momenti di respiro è fondamentale per il benessere. Come sottolinea Osho, le pause ci permettono di ritrovare equilibrio e consapevolezza, migliorando la qualità delle relazioni e della vita quotidiana.
«Sono per le pause di qualsiasi tipo. Non siamo più abituati a prenderci degli spazi sani. Penso alla frase di Osho:?Con te o senza di te (io campo uguale)?».. 🔗 Leggi su Leggo.it
Prendiamoci una pausa, ovvero l'amore, la coppia, i mammoni, la convivenza tossica, la voglia di libertà: la parola al cast; Tre coppie di fronte alla frase, 'Prendiamoci una pausa'; Marco Giallini e Claudia Gerini in piena crisi matrimoniale nel nuovo film: segnate la data di uscita; Fabio Volo: “La cultura cattolica facilita figli mammoni”.
