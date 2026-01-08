Premio Sant’Ilario 2026 la Lega | No a giochi politici nella scelta dei premiati
La Lega ha espresso la propria posizione riguardo al Premio Sant’Ilario 2026, sottolineando l’importanza di mantenere l’assegnazione dell’onorificenza priva di influenze politiche. Il premio, conferito annualmente a individui, enti e organizzazioni che hanno contribuito allo sviluppo e al prestigio di Parma, rappresenta un riconoscimento di merito e impegno civico. La richiesta è di preservare la trasparenza e l’indipendenza nella scelta dei destinatari.
La Lega interviene sul Premio Sant’Ilario 2026, l’onorificenza civica assegnata ogni anno a cittadini, enti e organizzazioni che hanno contribuito al prestigio e al benessere di Parma.“Dagli organi di stampa apprendiamo che, dopo la riunione della Giunta comunale per l’attribuzione del Premio, si. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
