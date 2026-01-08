Premio Sant’Ilario 2026 la Lega | No a giochi politici nella scelta dei premiati

La Lega ha espresso la propria posizione riguardo al Premio Sant’Ilario 2026, sottolineando l’importanza di mantenere l’assegnazione dell’onorificenza priva di influenze politiche. Il premio, conferito annualmente a individui, enti e organizzazioni che hanno contribuito allo sviluppo e al prestigio di Parma, rappresenta un riconoscimento di merito e impegno civico. La richiesta è di preservare la trasparenza e l’indipendenza nella scelta dei destinatari.

Concorso e Premio Nazionale della Bontà "Sant'Antonio di Padova" - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.