Preghiera della sera 8 Gennaio 2026 | Illumina la mia mente

Ecco la preghiera della sera del 8 gennaio 2026: “Illumina la mia mente”. Questa breve riflessione è pensata per accompagnare la fine della giornata, aiutando a meditare sugli eventi trascorsi e a trovare serenità prima di dormire. Recitarla può favorire una maggiore consapevolezza e tranquillità, preparando il cuore e la mente a un nuovo giorno.

“Illumina la mia mente”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

