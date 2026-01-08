Preghiera del mattino del 8 Gennaio 2026 | Suscita in me nuove energie

Ecco la preghiera del mattino per il 8 gennaio 2026, un momento di riflessione dedicato a chiedere al Signore nuove energie per affrontare la giornata. In questo giovedì, giorno di devozione al Santissimo Sacramento, ci rivolgiamo con semplicità e fede, offrendo il nostro tempo e le nostre intenzioni al Signore. Una preghiera breve, ma sincera, per iniziare con calma e consapevolezza.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant'Ignazio di Loyola). Chiediamo l'intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo.

Preghiera del mattino - 8 gennaio 2026

