Predaia investito mentre cammina in strada | è gravissimo

Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito mentre camminava lungo una strada a Predaia, in val di Non. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, e le sue condizioni sono considerate molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

È in condizioni decisamente serie il 78enne coinvolto in un grave incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, a Predaia, in val di Non. Erano da poco passate le 15 quando l’anziano, in base alle ricostruzioni emerse, sarebbe stato investito da un veicolo mentre camminava sul bordo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Predaia, investito mentre cammina in strada: è gravissimo Leggi anche: Investito e ucciso mentre cammina in strada: incidente stradale a Montesano (Salerno) Leggi anche: Investito mentre cammina a bordo strada: muore un 69enne di Altamura Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. ? Anziano investito mentre cammina in strada: è gravissimo. Predaia, investito mentre cammina in strada: è gravissimo - È in condizioni decisamente serie il 78enne coinvolto in un grave incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, a Predaia, in val di Non. trentotoday.it

Investito a Predaia. E' in rianimazione - L'uomo, tra i 60/70 anni è stato investito a bordo strada questo pomeriggio. rainews.it

Pedone investito in valle di Non è in gravi condizioni. L'incidente verso le 15.20 nel comune di Predaia, a Torra #ANSA x.com

Un pedone è stato investito da una vettura. Dopo l'impatto la persona è stata sbalzata sull'asfalto. Intervento dell'ambulanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, presente anche l'elicottero - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.