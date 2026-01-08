Predaia investito mentre cammina in strada | è gravissimo

Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito mentre camminava lungo una strada a Predaia, in val di Non. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, e le sue condizioni sono considerate molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

È in condizioni decisamente serie il 78enne coinvolto in un grave incidente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 gennaio, a Predaia, in val di Non. Erano da poco passate le 15 quando l’anziano, in base alle ricostruzioni emerse, sarebbe stato investito da un veicolo mentre camminava sul bordo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

