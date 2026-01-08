Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola | disposta l'autopsia ipotesi bullismo
Per la morte di un ragazzo di 13 anni precipitato da un balcone a Viterbo, la Procura ha disposto un’autopsia. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un episodio di bullismo. Resta da chiarire la dinamica e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.
Sulla morte del 13enne precipitato dal balcone di casa a Viterbo la Procura ha disposto l'autopsia, una delle ipotesi è che sia stato vittima bullismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
