Precipita dal balcone a 13 anni prima del rientro a scuola | disposta l'autopsia ipotesi bullismo

Per la morte di un ragazzo di 13 anni precipitato da un balcone a Viterbo, la Procura ha disposto un’autopsia. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un episodio di bullismo. Resta da chiarire la dinamica e le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

Frosinone, ragazzo di 13 anni precipita dal balcone: trasportato al Gemelli, è grave - Uno studente di 13 anni è precipitato nel vuoto dal balcone dell'appartamento di famiglia al terzo piano di una palazzina Ater a Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone). roma.corriere.it

Aurora, 13enne precipitata dal balcone a Piacenza: ex fidanzato condannato a 17 anni - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato, con il rito abbreviato, alla pena di 17 anni, il 16enne accusato dell'omicidio pluriaggravato della sua ex ragazza, Aurora Tila, la 13enne morta ... rainews.it

Pignataro Maggiore – Precipita dal balcone, atto estremo oppure incidente - facebook.com facebook

