Praticare l' aikido in città a Valmaura l' open day

Domenica 11 gennaio, presso la sala judo e arti marziali di A&R Palestre in via Flavia 9 a Trieste, si terrà un open day dedicato all’aikido. L’evento prevede uno Special Keiko di pratica intensiva di Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama, guidato da Enrico Neami, 4° dan Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai. Un’opportunità per conoscere questa disciplina e praticare in città in un ambiente autentico e accogliente.

Domenica 11 gennaio avrà luogo nella sala judo e arti marziali di A&R Palestre in via Flavia 9 a Trieste uno Special Keiko (seduta di pratica straordinaria ed intensiva) di Aikido Tradizionale della Scuola di Iwama sotto la guida di Enrico Neami (4° dan Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai), cui.

