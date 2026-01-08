Zhang Ziyu, 18 anni, proveniente dalla provincia dello Shandong, ha recentemente debuttato nel basket professionistico femminile. La sua presenza in campo rappresenta un esempio di talento emergente nel panorama sportivo, attirando l’attenzione internazionale. Con una tecnica efficace e una presenza naturale sotto canestro, Zhang si distingue per la capacità di raggiungere il canestro senza necessità di saltare, segnando un nuovo modo di interpretare il gioco.

I l mondo del basket femminile ha trovato una nuova, imponente protagonista. Zhang Ziyu, diciottenne originaria della provincia dello Shandong, ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel professionismo, attirando l’attenzione globale. Con i suoi 2,26 metri di altezza, la giovane atleta non è solo una curiosità fisica. Rappresenta infatti una risorsa strategica fondamentale per il campionato cinese (WCBA) e per la nazionale maggiore. Barilla e la Nazionale femminile di basket. guarda le foto Il debutto nel basket professionistico di Zhang Ziyu. L’esordio con la maglia delle Shandong Six Stars ha confermato le aspettative dei tecnici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Praticamente, per arrivare a canestro, non deve neanche saltare

