Posticipo Serie A Milan-Genoa 1-1

Il match tra Milan e Genoa, valido per la 19ª giornata di Serie A, si è concluso con un punteggio di 1-1. La partita si è disputata al Meazza, dove il Milan ha mostrato un buon ritmo, ma il Genoa ha mantenuto la propria solidità difensiva. Leali ha parato una conclusione di Gabbia, impedendo al Milan di trovare il vantaggio. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre.

22.49 Finisce 1-1 al Meazza il posticipo della 19ma giornata tra Milan e Genoa. Milan subito pericoloso, ma Leali devia sulla traversa la capocciata di Gabbia. Ci prova Pavlovic, alto.Genoa avanti al 28': cross Malinovskyi per Colombo che anticipa Gabbia e batte Maignan. Chance rossonere per Gabbia e,doppia, per Leao e Fofana che scivola sul più bello. Nella ripresa il pari di Pulisic viene annullato dal Var per fallo di mano. Finale thrilling: al 92' la zuccata di Leao vale l'1-1, poi al 99' il Grifone fallisce un rigore con Stanciu.

