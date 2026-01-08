Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro, si dichiara disponibile al confronto riguardo alle preoccupazioni sollevate sul Masterplan del porto di Salerno e sull’ampliamento verso la costiera amalfitana. Cuccaro ha precisato di non voler eliminare la spiaggia della baia, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo per affrontare le questioni ambientali e di sviluppo legate al progetto.

Tempo di lettura: 2 minuti "Sarei un folle, se pensassi di farla sparire la spiaggia della baia". Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno Centrale Cuccaro interviene sulla polemica nata intorno al Masterplan del porto di Salerno e all'ampliamento verso la costiera amalfitana che ha scatenato preoccupazioni e paure da parte di comitati di cittadini e associazioni ambientaliste che anche domenica mattina hanno protestato proprio sulla spiaggia della baia, una di quelle che potrebbe essere vittima dell'ampliamento del braccio di Porto. "Chi governa – ha spiegato Cuccaro – deve trovare sempre il giusto equilibrio tra sviluppo economico e rispetto dell'ambiente e delle comunità e non ho nessuna intenzione di turbare o rompere questi equilibri.

© Anteprima24.it - Porto di Salerno, Eliseo Cuccaro (Asdp): “Disponibile al confronto, preoccupazioni premature”

