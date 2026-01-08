Porto di Salerno | anche Ilardi Federalberghi ne boccia l' ulteriore ampliamento

Il Porto di Salerno rappresenta un elemento importante per lo sviluppo economico della città. Tuttavia, la proposta di un ulteriore ampliamento è stata respinta da Ilardi di Federalberghi, che sottolinea l’importanza di tutelare l’attuale assetto. È fondamentale valorizzare e sostenere le attività portuali senza compromettere l’equilibrio ambientale e urbanistico di Salerno.

Il Porto Commerciale di Salerno non può allargarsi ulteriormente. Esso è certamente una ricchezza per la città, le sue attività vanno valorizzate e preservate, le imprese che vi operano vanno sostenute. Tuttavia, ha raggiunto una dimensione limite e ogni ipotesi di sviluppo non può modificare gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Bocciata la pista ciclabile tra Salerno e Paestum, Ilardi (Federalberghi): "Pessima notizia" Leggi anche: Aeroporto di Salerno: nuove rotte cancellate, Ilardi (Federalberghi): "Manca un vero piano di marketing" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Aeroporto di Salerno, scontro Gesac-albergatori: Pretesti inverosimili; Ilardi (Federalberghi): Il porto commerciale non può allargarsi a danno dell'economia; Aeroporto: scontro tra Gesac e gli albergatori; Allargamento porto, Lanocita: Il Masterplan c'è e mette a rischio ecosistema Costa. Aeroporto, Ilardi (Federalberghi) attacca gestione Gesac: “Pretesti inverosimili, serve rilancio - Stampa“Siamo molto sorpresi delle dichiarazioni dell’amministratore delegato della Gesac, il quale, in un’intervista resa ad un noto quotidiano, ha attribuito lo stato di difficoltà dell’aeroporto di ... salernonotizie.it

Aeroporto di Salerno, scontro Gesac-albergatori: "Pretesti inverosimili" - albergatori: "Pretesti inverosimili" OttoPagine ... msn.com

Salerno, delocalizzazione porto: un’incognita sospesa tra “lavoro e turismo” - Da un lato è il lavoro e lo sviluppo, dall’altro il limite per la città del mare e della Costa d’Amalfi». ilmattino.it

TUTELA DEL TERRITORIO, LA COSTIERA AMALFITANA SI MOBILITA CONTRO IL MASTERPLAN DEL PORTO DI SALERNO La Costiera Amalfitana torna a far sentire la propria voce a difesa del territorio e dell’ambiente. Domenica 4 gennaio i sindaci dei C - facebook.com facebook

