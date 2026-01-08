Pomigliano ladri fanno esplodere bancomat | ancora banche nel mirino nel Napoletano

A Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, si è verificato un episodio di criminalità presso una filiale BNL di via Passariello, dove dei ladri hanno fatto esplodere uno sportello bancomat. L'azione si è conclusa senza il furto del denaro, evidenziando ancora una volta le sfide legate alla sicurezza delle banche nella zona.

Raid a Pomigliano d'Arco contro la filiale BNL di via Passariello: i criminali hanno fatto esplodere lo sportello bancomat ma non sono riusciti a portarlo via. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Fanno esplodere il bancomat delle Poste e lo portano via: raid della “banda della marmotta” nel Napoletano Leggi anche: Monteiasi, ladri fanno esplodere bancomat Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Pomigliano, ladri fanno esplodere bancomat: ancora banche nel mirino nel Napoletano; Sportelli bancomat nel mirino dei malviventi: le esplosioni per rubare i soldi all'interno; Marigliano, fanno esplodere sportello atm e rubano i soldi; Napoli, ladri fanno esplodere bancomat: indagini in corso. Pomigliano, ladri fanno esplodere bancomat: ancora banche nel mirino nel Napoletano - Raid a Pomigliano d'Arco contro la filiale BNL di via Passariello: i criminali hanno fatto esplodere lo sportello bancomat ma non sono riusciti a portarlo ... fanpage.it

I ladri maldestri alle Poste di Ottaviano: fanno esplodere il bancomat per rubarlo, ma il colpo non riesce - I ladri fanno esplodere il bancomat di un ufficio postale per rubarlo. fanpage.it

Colpo grosso nella notte: ladri fanno esplodere il bancomat e scappano con il bottino - Paura a Scisciano dove, nella notte, alcuni malviventi hanno compiuto un furto di denaro ai danni della banca di via Ferrovia. napolitoday.it

Francesco Emilio Borrelli. . Pomigliano d’Arco, furto con scasso nella notte di Natale in un’attività di ristorazione, “Difficile andare avanti così” i proprietari scrivono a Borrelli (Avs): “Contro ladri scatenati nessuna attenuante, basta impunità” “Alle 4,47 di questa - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.