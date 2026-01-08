Polmonite grave il medico di famiglia interviene e salva il paziente
In un momento difficile, la pronta azione del medico di famiglia può fare la differenza. La dottoressa Mariarosaria Sestito, nel giorno del suo settantesimo compleanno, ha intervenuto tempestivamente per salvare un paziente colpito da una grave polmonite, dimostrando l'importanza di una cura attenta e professionale nelle emergenze.
Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha compiuto un gesto di straordinaria dedizione e coraggio che ha salvato la vita di un suo paziente. E, va detto, sarebbe stato il suo primo giorno di pensione se. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
